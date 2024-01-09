В России призвали изменить правила продажи алкоголя в магазинах

Торговые сети не должны сообщать посетителям о предстоящей приостановке продажи алкоголя, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он назвал подобные объявления маркетинговым инструментом для увеличения продаж спиртного, призвав запретить их на законодательном уровне. Соответствующее предложение он направил главе Совфеда Валентине Матвиенко, передает RT со ссылкой на копию его письма.

В обращении эксперт напомнил о мерах, которые принимаются для популяризации здорового образа жизни и сокращения продаж спиртного. Среди таких мер он назвал ограничения в сфере рекламы алкоголя, запрет на продажу спиртного ночью.

Однако магазины, по мнению Орлова, продвигают продажи спиртного, в том числе с помощью голосовых уведомлений о скором прекращении торговли. В подобных сообщениях говорится, что у покупателей есть только 30 или 15 минут на покупку спиртного. По мнению политолога, так торговые сети подталкивают к покупкам крепких напитков даже тех, кто этого не планировал.

Орлов призвал внести изменения в законодательство, запретив подобные информационные объявления, приравняв их к рекламным материалам.

Напомним, в России предложили разрешить ресторанам продавать алкоголь навынос с учетом ограничений, применяемых к магазинам, в том числе – продажа только совершеннолетним и в определенные часы.

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