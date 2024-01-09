Жительница Карелии, волонтер помощи Донбассу и военнослужащим Татьяна в эфире Tsargrad.tv рассказала об отношении граждан Финляндии к закрытию границы с Россией. По ее мнению, власти республики, полностью контролируемые Вашингтоном, не слышат простой народ.

«Мой знакомый, живущий там, говорит: «Раньше мы были страной нейтральной, имели право голоса, имели свои плюсики, сейчас мы вступили в НАТО и видим, как санкции на нас «хорошо» сработали. Мы теперь ничего не можем. Не имеем права голоса. Мы должны плясать под дудку НАТО», — рассказала она.

Накануне издание Helsingin Sanomat сообщило, что правительство Финляндии пока не намерено снимать блокировку контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

Отмечается, что принять решение о продлении блокировки властям Финляндии нужно будет на текущей неделе до 14 января включительно. Вероятность продления ограничений высока еще и потому, что правительство не участвовало в январе в широком обсуждении вопроса о защите восточной границы страны, так как большинство министров находилось в отпуске.

Пограничная служба Финляндии закрывала КПП дважды. Сначала автомобильные пункты пропуска закрыли с 30 ноября по 14 декабря 2023 года. Затем два КПП были открыты. Поток мигрантов возобновился. Кабмин принял решение продлить закрытие границ до 14 января.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует запретить импорт российского СПГ.