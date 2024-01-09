Россиянин напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в погреб

В Алтайском крае мужчина напал на бригаду скорой помощи и едва не столкнул фельдшера в погреб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В Бийске сотрудникам скорой помощи пришлось отбиваться от агрессивного местного жителя. Мужчина позвонил в «скорую» и сообщил, что в погреб его дома провалилась женщина.

Медики поспешили на помощь, но столкнулись с дебоширом, бийчанин схватил фельдшера за воротник и толкнул, медик едва не провалился в погреб.

Врачам удалось госпитализировать пострадавшую, с агрессивным мужчиной работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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