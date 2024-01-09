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Россиянам рассказали, как легко вернуться к работе после новогодних праздников

Профессор Лукашенко: привычные ритуалы помогут вернуться к работе после каникул

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Shutterstock

Планирование своих рабочих задач облегчит вхождение в рабочий ритм после новогодних каникул. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по тайм-менеджменту Евгений Лавров.

«Нужно просмотреть свои записи и вспомнить, что вы планировали, на чем остановились в прошлом году, что переносили. Необходимо собрать весь этот список задач и распределить их в течение оставшихся январских рабочих недель», — сказал Лавров.

Чтобы эффективнее планировать свою работу, специалист советует использовать «метод слона», то есть разделить крупные задачи на множество мелких.

Эксперт по тайм-менеджменту, доктор экономических наук, профессор Марианна Лукашенко, в свою очередь, советует использовать привычные ритуалы, чтобы настроиться на работу, а также стараться делать перерывы в процессе трудовой деятельности.

«Мы отдыхаем, как правило, с ошибками. Не переключаемся, не меняем обстановку. Стоит вспомнить Владимира Маяковского, который писал: «Товарищ, запомни правило простое: работаешь сидя, отдыхаешь стоя». Если вы трудитесь за компьютером, то нужно обязательно переключиться, встать, пройтись, лучше выйти на улицу, погулять вокруг здания», — уточнила эксперт.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина до этого говорила, что в борьбе с хандрой после новогодних праздников могут помочь спорт, прогулки, хобби и правильное, сбалансированное питание.

Ранее психолог рассказала, как помочь ребенку влиться в учебу после новогодних праздников.

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