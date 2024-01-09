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Диетологи назвали продукты, улучшающие работу мозга

ОСН: лучшие продукты для мозга – те же, которые защищают сердце и сосуды

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Shutterstock

Чтобы улучшить память и мышление и обеспечить здоровье мозга на долгие годы, важно не только тренировать его, но и правильно питаться. Причем нет единого продукта или таблеток, которые могут предотвратить снижение когнитивных способностей, важно изменить весь рацион питания. Самыми полезными для мозга считаются продукты, которые также защищают сердце и сосуды, выяснила у специалистов Общественная служба новостей.

В числе продуктов, благотворно влияющих на мозг, сердце и сосуды, на первом месте – зеленые листовые овощи и зелень. К примеру, за счет высокого содержания витаминов К, В6 и В12, лютеина, бета–каротина и фолиевой кислоты капуста, шпинат, брокколи, листовая зелень замедляют снижение когнитивных способностей. Память улучшают свежие и замороженные ягоды, так как они богаты флавоноидами и природными растительными пигментами.

Важно регулярно есть жирную рыбу, которая является лучшим источником омега–3 жирных кислот и ненасыщенных жиров. Они понижают бета–амилоиды в крови, которые при болезни Альцгеймера образуют сгустки в мозге людей. Эксперты советуют есть лосось, треску, минтай не менее двух раз в неделю.

Для хорошей работы сердца и мозга важны также грецкие орехи как источник растительного белка и полезных жиров, растительные масла. Продукты с углеводами нужно употреблять в меру, так как они вырабатывают инсулин, который в излишнем количестве вызывает либо чрезмерную психическую активность, либо сонливость и быструю утомляемость.

Ученые недавно выяснили, что ароматерапия помогает улучшить память и когнитивные способности. Согласно исследованию, запах эфирных масел во время сна повысил умственные способности пожилых людей на 226%.

Ранее врач рассказала, как проявляется болезнь Альцгеймера.

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