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В некоторые регионы России нагрянут аномальные морозы

Вильфанд предупредил об аномальных морозах в УрФО и Приволжском округе

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Александр Кряжев/РИА Новости

Жителей Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов предупредили об очень холодной погоде в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в очаге холода окажутся регионы Уральского и Приволжского федеральных округов. Там температура может опуститься ниже нормы на 8-14°C на протяжении всей недели. Эксперт отметил, что это неблагоприятная ситуация для отопительных систем и в целом опасное погодное явление.

По данным Гидрометцентра, в Свердловской области будут морозы до -28°C...-33°C, в Ульяновской области столбик термометра покажет до -25°C...-27°C, в Татарстане — до -25°C...-31°C.

На юге Европейской части России также будет похолодание, отметил Вильфанд. По его словам, в середине первой рабочей недели температура резко понизится. В Краснодарском крае, 9 января ночью будет -1°C...-3°C, днем — -5°C...-7°C. Уже на следующий день похолодает до -10°C ночью, а днем потеплеет до -4°C...+1°C. По словам Вильфанда, это очень холодная погода, которая растянется на несколько дней.

Ранее метеоролог заявил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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