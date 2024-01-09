Alaska Airlines рассказала о расследовании инцидента с Boeing 737-9 MAX

В некоторых самолетах Boeing 737-9 MAX, эксплуатируемых американской авиакомпанией Alaska Airlines, после проверки обнаружено незакрепленное оборудование, способное помешать безопасности полетов. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

«Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование», — говорится в заявлении Alaska Airlines.

5 января (6 января мск) пассажирский самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде после того, как из воздушного судна вылетел люк аварийного выхода. Сообщалось, что самолет сошел с конвейера только два месяца назад.

На борту был 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

8 января слетевшую в полете дверцу Boeing-737 нашли на заднем дворе частного дома в Портленде. Ее изучение должно помочь выяснить причину инцидента.

После этого в связи с запретом на полеты Boeing 737 MAX в США пришлось отменить около 200 рейсов.

Ранее Росавиация заявила, что у отечественных авиакомпаний нет в эксплуатации Boeing 737 MAX 9.