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Россияне стали лидерами по туристическим поездкам в Казахстан

Россияне стали лидерами среди туристов, посетивших Казахстан в 2023 году

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Максим Богодвид/РИА Новости

Больше всего туристов, посетивших Казахстан, оказалось из России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства туризма и спорта республики, пишет РИА Новости.

Такие данные эксперты получили за девять месяцев 2023 года. Выяснилось, что с января по сентябрь Казахстан принял 356 850 россиян. Второе место досталось Китаю, откуда прибыли 75 131 человек. Замыкает тройку лидеров Турция — 41 134 туриста, отметили в ведомстве.

Четвертое и пятое места заняли приезжие из Индии (34 757) и США (28 160) соответственно, добавили в министерстве.

Всего за девять месяцев прошлого года Казахстан принял 834,9 тысячи иностранных туристов, что оказалось на 225 тысяч человек больше, чем годом ранее.

До этого стало известно, что число туристов, посетивших Крым в 2023 году, составило 5,2 млн человек, что на 20% меньше, чем в позапрошлом году. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что 58% приехавших на полуостров прибыли по Крымскому мосту, 28% на поездах, еще 14% по сухопутному мосту в Крым.

Ранее стало известно, что россияне в прошлом году стали лидерами по созданию компаний в Анталье.

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