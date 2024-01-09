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Замглавы Подольска задержан после коммунального коллапса

СК: замглавы Подольска задержан после прорыва теплотрассы, проходят обыски

Следственный комитет Московской области после прорыва теплотрасс в Климовске возбудил еще одно уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, в рамках него задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска, сообщается в Telegram-канале «Следком».

Чиновника подозревают в том, что он подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, зная о дефектах оборудования, и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии.

Кроме того, в рамках ранее возбужденного уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».

В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски, идут допросы, отметили в СК.

4 января в Подольске произошел прорыв теплотрасс, из-за чего многие жилые дома, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения остались без тепла и горячей воды. Утром 7 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился в СК с просьбой вмешаться в ситуацию с частной котельной.

Ранее в администрации Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП на теплосетях.

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