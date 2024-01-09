Первоклассника придавило шкафом в детском лагере в Ленобласти

Из детского лагеря в Выборгском районе Ленобласти с травмами головы госпитализирован школьник. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в детском лагере в поселке Песочный, на первоклассника рухнул шкаф. Мальчик доставлен в отделение реанимации в тяжелом состоянии, у пострадавшего диагностированы ушиб головного мозга и переломы височной и скуловой костей.

Руководитель оздоровительно лагеря опрашивается следователями. Обстоятельства произошедшего устанавливает СК региона, проверку также проводит Выборгская городская прокуратура.

Ранее двухлетнего ребенка придавило рухнувшим телевизором.