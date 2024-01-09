В Челябинске и Магнитогорске из-за морозов отменены занятия у учеников начальной школы

Из-за сильных морозов в ряде населенных пунктов Уральского федерального округа с 9 января были временно отменены очные занятия у учеников начальной школы, сообщает ТАСС.

Так, в Челябинске не будет очных уроков у школьников 1-4 классов первой и второй смены. В Магнитогорске, где температура воздуха опустилась до -25 °C, были приняты аналогичные меры. Кроме того, мороз в -28 °C вынудил власти отменить занятия в начальной школе во многих населенных пунктах Октябрьского и Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 14 января на старый Новый год в России ожидается морозная погода, температура в Московской и Ленинградской областях опустится до -20 °C.

До этого в Гидрометцентре России назвали причину потепления в Москве на 20 °C.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.