Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Челябинске и Магнитогорске из-за морозов отменены занятия у учеников начальной школы

В Челябинске и Магнитогорске из-за морозов отменены занятия у младших школьников

close
100%
Shutterstock

Из-за сильных морозов в ряде населенных пунктов Уральского федерального округа с 9 января были временно отменены очные занятия у учеников начальной школы, сообщает ТАСС.

Так, в Челябинске не будет очных уроков у школьников 1-4 классов первой и второй смены. В Магнитогорске, где температура воздуха опустилась до -25 °C, были приняты аналогичные меры. Кроме того, мороз в -28 °C вынудил власти отменить занятия в начальной школе во многих населенных пунктах Октябрьского и Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 14 января на старый Новый год в России ожидается морозная погода, температура в Московской и Ленинградской областях опустится до -20 °C.

До этого в Гидрометцентре России назвали причину потепления в Москве на 20 °C.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами