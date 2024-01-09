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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в российском аэропорту

В аэропорту Норильска самолет «Нордстара» выкатился за пределы полосы

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Shutterstock

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Нордстар», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом пишет Telegram-канал Shot, информацию также подтверждает ТАСС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Авиаинцидент произошел рано утром 9 января в международном аэропорту Норильска после посадки воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании «Нордстар».

Пассажирский борт выполнял рейс Красноярск — Норильск. Самолет выкатился за пределы поля, когда на борту находилось 169 пассажиров.

На текущий момент транспортная прокуратура устанавливает причины произошедшего. Воздушное судно вскоре будет отбуксировано к месту стоянки.

20 декабря в Турции самолет выехал за пределы ВПП во время посадки. Борт вылетел из аэропорта Ататюрк в Стамбуле и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Диярбакыра.

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.

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