В РФ растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID

В России отмечается рост заболеваемости гриппом, COVID и ОРВИ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Отмечается, что уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения, что выше базовой нормы на 83%. Эксперты описывают ситуацию как тридемию — одновременное распространение трех вирусов. Сейчас в основном распространяется грипп А (H3N2). Можно ожидать спада заболеваемости в феврале-марте.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за неделю 18–24 декабря зараженность выросла еще на 5%. НИИ гриппа имени Смородинцева отмечает постепенный рост заболеваемости с начала ноября.

До этого врач, диетолог-эндокринолог Biogena Ангелина Водолазкая рассказала, что зимой иммунитет играет особую роль в поддержании здоровья, поскольку холодные температуры и вирусы могут оказывать негативное влияние на организм.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.