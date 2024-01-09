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В СФ предложили студентам и работодателям контактировать онлайн

СФ: студенты и работодатели смогут общаться с помощью цифровой платформы

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил создать цифровую платформу для студентов и преподавателей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо за подписью главы комитета СФ Андрея Кутепова, адресованное помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Отмечается, что сенаторы планируют разработать и внедрить цифровую платформу «ПВА: Предприятие–Вуз–Абитуриент», с помощью которой абитуриенты смогут искать будущих работодателей, а вузы — усовершенствовать образовательные программы, взаимодействуя с предприятиями.

Предприятия также смогут заявить о своих кадровых потребностях.

До этого уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил, что решить вопрос дефицита кадров в России можно, в том числе за счет пенсионеров и молодежи, создавая для них стимулы к труду.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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