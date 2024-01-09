Число пострадавших при взрыве в техасском отеле выросло

Минимум 20 человек получили травмы в результате взрыва в отеле Sandman Signature в американском городе Форт-Уэрт (штат Техас). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местных пожарных.

До этого телеканал CBS сообщал об 11 пострадавших.

Представитель пожарного департамента техасского города Форт-Уэрт заявлял, что возможной причиной происшедшего взрыва в отеле могла стать утечка газа.

2 января сообщалось, что более 50 членов мормонской общины штата Юта в США отравились угарным газом во время церковной службы.

До этого семь следователей по делу о крушении поезда в Огайо отравились токсинами.

В феврале прошлого года в Огайо сошли 50 вагонов грузового поезда с опасными веществами. В 14 загоревшихся вагонах перевозился винилхлорид. Этот газ является чрезвычайно огнеопасным и может стать причиной взрыва, при этом выделяя ядовитые угарный газ, хлороводород и фосген. В результате аварии опасные химические вещества попали в воздух, воду и почву.

Ранее Байдена раскритиковали за отдых на фоне кризиса с мигрантами.