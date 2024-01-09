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В отеле в Техасе произошел взрыв газа

CBS: в техасском отеле произошел взрыв газа, пострадали 11 человек

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Jordan Bass/Reuters

В отеле города Форт-Уэрт в штате Техас произошел взрыв газа. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что взрыв произошел в гостинице Sandman. На видео видно, что первые два этажа строения серьезно повреждены.

По информации телеканала, в результате взрыва пострадали 11 человек. Один человек получил тяжелые ранения, еще двое ранены серьезно.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что сильный пожар произошел в подмосковной Баковке, в Одинцово.

Предварительно, в жилом доме взорвался газ. После этого начался пожар в здании. Столб дыма от пожара был виден на несколько километров.

2 января в Вильнюсе после взрыва загорелся жилой многоквартирный дом. Очаг пожара находился на втором этаже здания, именно оттуда огонь распространился на квартиры на четвертом и пятом этажах, а затем охватил обе стороны здания.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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