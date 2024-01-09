В Белоруссии возбудили уголовное дело после обрушения моста

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после обрушения моста через реку Неман. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По данным ведомства, мост не эксплуатировался. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности строительных работ. Обрушение произошло в Лидском районе возле агрогородка Белица.

«Утром 8 января работники строительной организации осуществляли демонтаж подлежащего к сносу моста через реку Неман вблизи агрогородка Белица. В ходе работ произошло обрушение плит, в результате чего экскаватор, который использовался для демонтажа моста, упал в воду», — говорится в сообщении СК.

До этого Telegram-канал МЧС Белоруссии сообщал, что в Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман. На момент обрушения мост уже был выведен из эксплуатации, проводился его демонтаж. В реку упал экскаватор с водителем. Еще два человека получили травмы.

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