Сотни итальянцев в Риме продемонстрировали фашистское приветствие на митинге

Оппозиционные партии Италии потребовали провести расследование после публикации видео, на котором сотни мужчин демонстрировали фашистское приветствие во время митинга в Риме. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о мероприятии, которое состоялось в 46-ю годовщину дня, когда двое неофашистов, предположительно, были ликвидированы крайне левыми боевиками, а третий — полицейскими на фоне возникших после этого беспорядков в Риме.

В материале Reuters отмечается, что такие митинги проходят ежегодно, однако в этот раз политики обратили внимание на незаконность профашистских настроений. Как передает агентство, они указали на то, что послевоенная конституция Италии запрещает реорганизацию распущенной фашистской партии Бенито Муссолини.

Отмечается, что крайне правые группы дают своим организациям новые названия и тем самым обходят запрет.

До этого вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что Евросоюзу следует создать свои вооруженные силы, которые будут предотвращать войны и поддерживать мир.

В декабре 2022 года лидеры еврейских общин Италии обвинили председателя сената Италии Игнацио Ла Русса в симпатиях к неофашистам после его публикации в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее депутаты в Болгарии назвали друг друга фашистами из-за Украины.