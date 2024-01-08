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Стало известно о трех пострадавших при обстреле Белгородской области

Губернатор Гладков: три человека получили ранения после обстрела Белгорода

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Вечером 8 января российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила 10 воздушных целей, которые приближались к Белгороду. По предварительным данным, три человека получили осколочные ранения в результате атаки, написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинской стороной применялась реактивная система залпового огня RM-70 Vampire.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что выбиты окна в двух многоквартирных домах и одном частном домовладении. Также повреждены три автомобиля, а четыре грузовика загорелись. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью. Также была перехвачена украинская ракета С-200.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом и обвинил ВСУ в неизбирательным обстреле мирного населения.

Восстановительные работы в Белгороде и других городах продолжаются.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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Обстрелы Белгорода
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