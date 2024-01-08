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Гладков: на подлете к Белгороду сбили 10 воздушных целей, есть пострадавшие

Гладков: на подлете к Белгороду сбили 10 воздушных целей, пострадали 3 человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородским районом 10 воздушных целей.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», — написал он.

Глава региона добавил, что информация о последствиях на земле уточняется. Предварительно установлено, что пострадали три человека: женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Пострадавших доставляют в больницу.

Кроме этого, известно о двух многоквартирных домах, в которых выбиты окна, еще три автомобиля повреждены обломками, также на стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, их потушили.

До этого Гладков сообщил, что в областном центре звучит сирена ракетной тревоги и призвал граждан найти укрытие.

Ранее губернатор рассказал, сколько жителей Белгорода покинули город.

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