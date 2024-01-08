В Белгороде звучит тревога, граждан просят найти укрытие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в областном центре звучит сирена ракетной тревоги и призвал граждан найти укрытие.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в публикации.

Глава региона призвал тех, кто находится дома, отойти от окон и укрыться в помещении со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, он рекомендовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В местных пабликах публикуют видео на которых видны множественные взрывы в воздухе. Предположительно, работает российская система ПВО.

Официальной информации о взрывах от властей или Минобороны не поступало.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в Министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131 человека.

Ранее Гладков рассказал, сколько жителей Белгорода покинули город.