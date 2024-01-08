Жителей Херсонской области предупредили о перебоях с интернетом и связью

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, что значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, возможны перебои с сетью.

«Вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом», — отметил Сальдо.

Он добавил, что энергетики Херсоноблэнерго выясняют масштабы аварийной ситуации и устраняют ее. По словам Сальдо, энергоснабжение части потребителей уже возобновлено.

До этого Минэнерго Украины сообщило, что число обесточенных из-за непогоды населенных пунктов страны выросло до 930.

3 января губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о полном восстановлении электро- и водоснабжения в поселке Железногорск.

Ранее украинцев призвали экономить свет.