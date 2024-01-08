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На выставке «Россия» представили интерактивную игру о регионах России

На выставке «Россия» представили интерактивную онлайн-игру «Открывая Россию»

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играроссия.рф

На выставке-форуме «Россия» представили интерактивную онлайн-игру «Открывая Россию», сообщается в Telegram-канале выставки.

Игра представляет собой 3D-аркаду, в которой анимированные волонтеры выставки собирают РосКоины в северных, центральных и южных регионах России.

«Путешествуя, герои открывают для себя достижения — технологии, которыми наша страна может гордиться», — отмечается в Telegram-канале.

Создатели игры добавили, что самые внимательные игроки смогут попасть на секретный уровень, который представляет собой созданную по мотивам мультимедийной инсталляции «Достижения России» локацию.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций.

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