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ВСУ обстреляли промзону в Шебекино

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли промышленную зону в Шебекино под Белгородом

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины произвели обстрел промышленной зоны в Шебекино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Часть снарядов легла на территории промышленной зоны», — сообщил Гладков.

Он также отметил, что аварийные и оперативные службы региона уже проводят осмотр места происшествия.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская ракета из зенитно-ракетного комплекса С-200, переделанная под баллистический боеприпас, перехвачена над Белгородской областью силами российских расчетов ПВО. Украинские формирования в последнее время часто стали переделывать зенитные ракеты, предназначенные для борьбы с беспилотниками и боевой авиацией, в подобие баллистических ракет для борьбы с наземными целями — подобными ракетами от ЗРК С-200 ВСУ пытались наносить удары по Крыму.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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