Жительницу Воронежа по пути на работу чуть не растерзали бродячие собаки

В Воронеже бродячие собаки чуть не растерзали женщину, которая шла на работу. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 8 января на улице Черновицкая Ленинского района. Женщина шла на работу, когда на нее набросилась стая бродячих собак. Животные повалили ее на землю и начали «трепать».

В результате россиянка получила раны спины, правой руки, правой ноги и бедра. Медикам пришлось зашивать часть из них. Также бродячие животные разорвали шубу и сапоги пострадавшей.

После инцидента было написано заявление в правоохранительные органы, рассказала дочь пострадавшей, передает Telegram-канал. Она также отметила, что половина собак, напавших на ее мать, были без чипов.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

«В рамках процессуальной проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных», — сообщили в СУ СК по Воронежской области.

Ранее бродячие собаки напали на школьника в Усть-Илимске.