В Газе заявили, что число погибших из-за израильских ударов превысило 23 тысячи

Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газы увеличилось до 23 084. Об этом сообщается в Telegram-канале отделения палестинского минздрава в анклаве.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 23 084 человек, еще 58 926 получили ранения», — сказано в сообщении.

6 января официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что израильские военные завершили демонтаж военных структур палестинской группировки ХАМАС в северной части сектора Газа.

7 октября 2023 года силы ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

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