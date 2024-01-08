В Китае арестовали бывшего топ–менеджера нефтегазового гиганта

Бывший помощник гендиректора Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Сюй Вэньжун был арестован по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру провинции Ляонин.

«После распоряжения Верховной народной прокуратуры КНР народная прокуратура провинции Ляонин вынесла постановление об аресте бывшего заместителя генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации Сюй Вэньжуна по подозрению в получении взятки», — следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что дело Сюй Вэньжуна до передачи в прокуратуру расследовал Государственный надзорный комитет КНР.

До этого в КНР бывшего главу Компартии города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна приговорили к высшей мере наказания. Следствию удалось доказать участие чиновника в коррупционных схемах – он получал деньги от организаций и частных лиц в обмен на помощь в решении земельных вопросов и содействие в оформлении строительных проектов.

Ранее бывшего топ-менеджера Samsung арестовали за кражу данных компании.