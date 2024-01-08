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Польшу обвинили в сокрытии данных по подрыву «Северных потоков»

WSJ: власти Польши скрывали улики о причастных к подрыву «Северных потоков»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Предыдущий состав правительства Польши скрывал данные о диверсантах, устроивших подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей.

«По словам следователей, эти польские официальные лица не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые улики о предполагаемых передвижениях диверсантов по польской земле», — говорится в статье.

В частности, со следствием отказывались делиться записями с камер видеонаблюдения, а чиновники из некоторых ведомств либо не отвечали на запросы правоохранителей, либо делились искаженными или противоречивыми данными.

Между тем следствие считает, что теракт осуществили с Украины через территорию Польши, однако пока не может установить, знало ли о готовящейся диверсии правительство Матеуша Моравецкого.

Следователи надеются, что обновленный состав польского правительства будет с большей охотой делиться уликами и поможет пролить свет на обстоятельства теракта.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

В июне 2023 года издание Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось, что ЦРУ было заранее и в деталях известно о готовящейся операции Украины по подрыву «Северных потоков». По данным WP, подробности планы были переданы разведывательному ведомству в июне 2022 года.

Ранее в Госдуме спрогнозировали судьбу «Северных потоков» в 2024 году.

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