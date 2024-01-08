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На Украине лишились энергоснабжения 850 населенных пунктов

Компания «Укрэнерго» сообщила о 850 обесточенных населенных пунктах на Украине

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Компания «Укрэнерго» сообщила о 850 обесточенных населенных пунктах в стране. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале регулятора.

«Из-за непогоды, сильного ветра, мокрого снега и гололедицы обесточены 396 населенных пунктов. <..> Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются также 463 населенных пункта», — говорится в пресс-релизе.

До этого столица украинского региона осталась без света после взрыва.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.

Ранее в Киеве почти 260 тысяч потребителей остались без света после взрывов.

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