В Белоруссии рассказали об избиении беженцев польскими военными

Польские пограничники выдворили за границу с Белоруссией истощенных и избитых беженцев с Ближнего Востока. Об этом сообщили в Telegram-канале госпогранкомитета Белоруссии.

6 января белорусские пограничники нашли рядом с польским заграждением двух мужчин — граждан Йемена и Сирии. Оба находились в тяжелом состоянии и нуждались в медицинской помощи.

«Сириец рассказал, что их задержали польские военные, а затем жестоко избили, нанося удары по ногам и голове. Несмотря на просьбы «о пощаде», силовики забрали все вещи и деньги и вывезли мужчин на границу с Беларусью», — говорится в сообщении погранкомитета.

Отмечается, что белорусские пограничники вызвали врачей, чтобы помочь пострадавшим, однако спасти жизнь удалось только одному из них — сирийскому гражданину. По данным погранведомства, с 2021 года миграционная политика Польши привела к 22 летальным случаям среди беженцев.

До этого в Польше сообщили о раскрытии группировки, которая занималась нелегальной перевозкой мигрантов. Согласно информации местных властей, в ОПГ входили граждане Польши, Украины, Ирака и Белоруссии.

Ранее Белоруссия обвинила Польшу во вбросах и манипуляциях по теме мигрантов.