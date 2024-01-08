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Повар казанской школы упала на кастрюлю с кипятком и попала в больницу

Mash: в Казани повар упала на кастрюлю с кипятком и попала в больницу с ожогами

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РИА «Новости»

В Казани повар поскользнулась, упала на кастрюлю с кипятком и попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в школе №156. Сотрудница кухни пришла на работу в свой выходной, чтобы сделать заготовки. Женщина вынесла на крыльцо кастрюлю с кипятком и мясом, чтобы остудить, но поскользнулась и упала на нее.

Пострадавшую доставили в Республиканскую Клиническую Больницу. Там медики диагностировали у россиянки ожоги первой и второй степени — у нее волдыри на спине, правой руке и бедре.

До этого в Оренбурге кастрюля с кипятком опрокинулась на годовалого ребенка. Его госпитализировали с ожогом 65% тела.

Ранее в детском саду Ярославской области трехлетнего мальчика ошпарили кипятком.

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