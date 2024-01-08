В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада в горах и предгорьях

В предгорных районах и высоко в горах в Сочи ожидается сильный снег. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение.

«В период с 12 до 13 часов 8 января и до конца суток 08.01, а также ночью и до конца 09.01.2024 г. в средних и высоких горах г. Сочи ожидается очень сильный снег», — сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что возможно налипание мокрого снега. В связи с этим там призвали граждан обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи. В региональном главке МЧС указали, что при отключении электроэнергии необходимо звонить в экстренные службы, а слабые конструкции во дворах нужно закрепить.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился шторм, признанный самым мощным за всю историю наблюдений. В тот момент скорость порывов ветра достигала отметки в 144 км/ч.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев, ущерб от последствий удара стихии в регионе достиг отметки в 39,7 млрд рублей. Тем не менее он подчеркнул, что указанная сумма является предварительной.

Ранее тысячи ботинок с судна выбросило на пляжи Дании из-за шторма.