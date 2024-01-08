Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили склад и пункт управления дронами ВСУ под Херсоном

Российские войска поразили пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также, по данным ведомства, за сутки подразделения группировки войск «Днепр» поразили позиции 35-й, 38-й бригад морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах Михайловки, Ивановки, Саблуковки и Качкаровки. Российскими военными были уничтожены три автомобиля. Возвратные и безвозвратные потери ВСУ в личном составе оцениваются в 60 человек.

До этого системы ПВО за сутки сбили 29 дронов ВСУ в зоне спецоперации.

В заявлении министерства обороны говорится, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены в районе луганского поселка Белогоровка и запорожского поселка Мирное. Кроме того, несколько украинских дронов ликвидировали вблизи населенных пунктов Каиры и Кардашинка в Херсонской области.

В начале 2024 года бойцы ВСУ начали активнее применять дроны кустарного производства на Запорожском направлении. По данным WSJ, с помощью дронов-камикадзе на Украине пытаются компенсировать дефицит снарядов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами