Российские военные нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ

Российские войска поразили пункт управления беспилотниками и полевой склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также, по данным ведомства, за сутки подразделения группировки войск «Днепр» поразили позиции 35-й, 38-й бригад морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах Михайловки, Ивановки, Саблуковки и Качкаровки. Российскими военными были уничтожены три автомобиля. Возвратные и безвозвратные потери ВСУ в личном составе оцениваются в 60 человек.

До этого системы ПВО за сутки сбили 29 дронов ВСУ в зоне спецоперации.

В заявлении министерства обороны говорится, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены в районе луганского поселка Белогоровка и запорожского поселка Мирное. Кроме того, несколько украинских дронов ликвидировали вблизи населенных пунктов Каиры и Кардашинка в Херсонской области.

В начале 2024 года бойцы ВСУ начали активнее применять дроны кустарного производства на Запорожском направлении. По данным WSJ, с помощью дронов-камикадзе на Украине пытаются компенсировать дефицит снарядов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.