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В Белоруссии обрушился мост через Неман

МЧС: в Белоруссии обрушился мост через Неман, в воду упал экскаватор с водителем

В Белоруссии обрушился пролет моста через реку Неман. О ЧП сообщается в Telegram-канале МЧС Белоруссии.

По данным ведомства, на момент обрушения мост уже был выведен из эксплуатации, проводился его демонтаж. При обрушении моста в реке оказался проводивший работы на мосту экскаватор с водителем, еще два человека получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Инцидент произошел сегодня неподалеку от деревни Тосино в Лидском районе Белоруссии.

До этого в Азербайджане у границы с Россией обрушился автомобильный мост. В воде оказался автомобиль.

Инцидент произошел на 27-м километре автодороги Гяндоб — Хачмаз — Ялама — государственной границе с Российской Федерацией. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. Из-за обрушения моста в реку упал легковой автомобиль, пострадали три человека, их доставили в Хачмазскую центральную районную больницу.

Ранее в Уссурийске внедорожник упал с моста после наезда на пешехода.

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