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Нижнетагильский подросток попал в больницу после избиения сверстниками

В Нижнем Тагиле подросток попал в больницу после избиения сверстниками

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Shutterstock

В Нижнем Тагиле подростки избили своего сверстника у магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на мать пострадавшего.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 21 декабря 2023 года на Гвардейской улице возле магазина. К 15-летнему школьнику подошли трое сверстников и спросили, в какой школе он учится, — подросток отказался отвечать. После этого несовершеннолетние повалили его на землю и начали избивать руками и ногами.

На происходящее обратил внимание случайный прохожий, который сделал агрессорам замечание. После этого подростки скрылись.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа со смещением, ушиб височной области, мягких тканей лица, губ с кровотечением, гематомы параорбитальной области и ссадины переносицы. По словам матери подростка, сейчас он проходит реабилитацию.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов уже установили подозреваемых. Сейчас с ними работают полицейские.

Ранее на Урале подростку выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета.

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