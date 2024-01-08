Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Краснодарец напал на нескольких прохожих, включая детей, и порезал их ножом

В Краснодаре неизвестный напал на нескольких прохожих и порезал их ножом

close
100%
Телеграм-канал «Типичный Краснодар»

В Краснодаре неизвестный мужчина напал на нескольких прохожих, включая детей, и порезал их ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 2 января возле одного из домов на улице Стасова. Неизвестный мужчина подошел к случайному прохожему со спины и воткнул ему нож в горло, прорезав его до задней части шеи. После этого он ударил пострадавшего в спину. Все это произошло на глазах супруги и двухлетней дочери россиянина, получившего травмы.

После этого незнакомец бросился на женщину с ребенком, но они успели спрятаться в находившемся рядом магазине. Пострадавший тем временем также зашел в один из магазинов, а выходя из него, заметил женщину с порезанным лицом. Сообщается также, что пострадала еще одна девочка.

«Когда я почувствовал, что теряю сознание, — направился к жене и даже успел попрощаться, поскольку понимал, что если перебита артерия — я не жилец», — рассказал пострадавший.

Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

Ранее магаданка порезала ножом чужую собаку и напала на мужчину.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами