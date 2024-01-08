Краснодарец напал на нескольких прохожих, включая детей, и порезал их ножом

В Краснодаре неизвестный мужчина напал на нескольких прохожих, включая детей, и порезал их ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 2 января возле одного из домов на улице Стасова. Неизвестный мужчина подошел к случайному прохожему со спины и воткнул ему нож в горло, прорезав его до задней части шеи. После этого он ударил пострадавшего в спину. Все это произошло на глазах супруги и двухлетней дочери россиянина, получившего травмы.

После этого незнакомец бросился на женщину с ребенком, но они успели спрятаться в находившемся рядом магазине. Пострадавший тем временем также зашел в один из магазинов, а выходя из него, заметил женщину с порезанным лицом. Сообщается также, что пострадала еще одна девочка.

«Когда я почувствовал, что теряю сознание, — направился к жене и даже успел попрощаться, поскольку понимал, что если перебита артерия — я не жилец», — рассказал пострадавший.

Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

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