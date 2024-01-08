Губернатор уточнил число уехавших из Белгорода жителей

Около 300 жителей Белгорода переехали в пункты временного размещения на территории области на фоне обстрелов региона и города со стороны вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района на данный момент проживают около 300 жителей Белгорода», — заявил Гладков.

По его словам, жители города временно переехали в другие части области. Губернатор также уточнил, что этот шаг был принят для обеспечения их безопасности и благополучия.

Гладков заключил, что решение было принято в связи со сложной оперативной обстановкой в регионе, в том числе на фоне обстрелов Белгорода украинскими военными.

До этого Гладков сообщил, что из четырех российских регионов поступили более тысячи заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в безопасное место.

Глава ДНР Денис Пушилин 7 января отреагировал на удары ВСУ по Белгороду. По его мнению, вооруженные силы Украины перешли все грани своими действиями, так как Россия в ответ атакует только военные объекты.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал терактом удар украинских войск по Белгороду.