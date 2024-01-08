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В США нашли слетевшую в полете дверцу Boeing-737 на заднем дворе дома

CNN: в США школьный учитель нашел слетевшую дверцу Boeing-737 на заднем дворе

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NTSB/Reuters

В США нашли вылетевшую в полете дверцу самолета Boeing-737 MAX 9 на заднем дворе дома в Портленде. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Пропавший фрагмент самолета авиакомпании Alaska Airlines нашел школьный учитель.

Изучение дверцы позволит выяснить причину инцидента.

Пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде 5 января (6 января мск) после того, как из воздушного судна вылетел люк аварийного выхода. Рейс направлялся из Портленда в город Онтарио в штате Калифорния. По словам одного из пассажиров, люк вылетел вскоре после взлета.

Экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией и начал посадку. Никто не пострадал, однако пассажиры самолета были шокированы. Многие писали прощальные записки родственникам.

После этого стало известно, что Alaska Airlines временно отказалась от самолетов Boeing из-за данного происшествия.

Ранее в США у самолета во время полета вылетел иллюминатор и оторвался кусок фюзеляжа.

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