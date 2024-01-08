Власти Подмосковья национализируют котельную в Подольске

Котельная в микрорайоне Климовск подмосковного города Подольск перейдет под управление властей Подмосковья. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с управдомами.

«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу. Никакие заявление подавать не нужно, все сделаем в автоматическом режиме», — заявил Воробьев.

Он добавил, что все убытки будут взысканы с бывших владельцев котельной.

До этого в пресс-службе губернатора Московской области заявили, что в микрорайоне Климовске городского округа Подольск в ближайшие часы будет восстановлено теплоснабжение в 90% домов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в текущий момент в подъездах холодно, часть стояков не работает, а специалистам предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру.

Ранее выяснилось, как долго от властей Подмосковья скрывали ЧП с отоплением в Подольске.