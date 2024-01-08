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Калининградец ограбил торговую палатку, ударив продавца камнем по голове

В Калининграде мужчина ударил продавца камнем по голове и обокрал палатку

В Калининграде мужчина обокрал торговую палатку, ударив продавца камнем по голове. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 30 декабря на улице Карла Маркса. Сообщается, что злоумышленник ударил сотрудника торговой палатки, предположительно, камнем в область головы, а затем забрал из кассы восемь тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Личность и местонахождение преступника на данный момент остаются неизвестными. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

До этого в Екатеринбурге мужчина украл из магазина бутылку водки, угрожая игрушечным пистолетом. К моменту задержания злоумышленник успел употребить похищенное и не смог дать внятных пояснений относительно своих действий.

Ранее россиянка, у которой сектанты украли кошку и увезли на Бали, решила обратиться в полицию.

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