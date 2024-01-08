В нескольких областях согласились принять школьников из Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что школьников из области согласились принять в других регионах на фоне атак ВСУ по Белгороду и региону. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что в данный момент в центрах временного содержания есть 300 белгородцев, которые решили временно переехать. Руководство региона направило специалистов для осмотра и подготовки мест для размещения детей.

До этого в Британии спрогнозировали реакцию РФ на атаки Украины по территории страны.

Аналитики считают, что Вооруженные силы РФ продолжат последовательно «выталкивать» украинские войска на запад в ответ на их удары по российской территории.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал терактом удар украинских войск по Белгороду.