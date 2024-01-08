На всей Украине объявили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Такие данные приводятся на официальном ресурсе властей страны по оповещению населения.

При этом первые предупреждения начали действовать на территории Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей. Спустя полчаса остальные регионы также вошли в красную зону, в том числе столица Киев и ее область.

Воздушную тревогу объявляли утром 7 января в Киеве и Киевской области. Позже предупреждения также начали действовать на территории всех регионов Украины.

Тревога также объявлялась и в ночь на 7 января. В красную зону вошла в том числе Винницкая область (с 1:04 мск), Хмельницкая, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области (с 1:34 мск). В Житомирской области сирены включили чуть позже, с 2:22 мск.

В 2023 году президент России Владимир Путин объявлял об остановке боевых действий с 12:00 6 января до 24:00 7 января мск. В 2024 году ни Москва, ни Киев на официальном уровне не поднимали вопрос о режиме прекращения огня в канун Рождества.

Ранее над Черным морем сбили украинскую противокорабельную ракету.