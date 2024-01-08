Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

close
100%
Yevhen Kotenko/Reuters

Во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Такие данные приводятся на официальном ресурсе властей страны по оповещению населения.

При этом первые предупреждения начали действовать на территории Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей. Спустя полчаса остальные регионы также вошли в красную зону, в том числе столица Киев и ее область.

Воздушную тревогу объявляли утром 7 января в Киеве и Киевской области. Позже предупреждения также начали действовать на территории всех регионов Украины.

Тревога также объявлялась и в ночь на 7 января. В красную зону вошла в том числе Винницкая область (с 1:04 мск), Хмельницкая, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области (с 1:34 мск). В Житомирской области сирены включили чуть позже, с 2:22 мск.

В 2023 году президент России Владимир Путин объявлял об остановке боевых действий с 12:00 6 января до 24:00 7 января мск. В 2024 году ни Москва, ни Киев на официальном уровне не поднимали вопрос о режиме прекращения огня в канун Рождества.

Ранее над Черным морем сбили украинскую противокорабельную ракету.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами