На севере Колумбии разбился самолет с шестью людьми на борту

Самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента, разбился на севере Колумбии. О несчастном случае и его последствиях сообщила местная газета El Tiempo.

По информации издания, трагедия произошла в городе Вальедупаре. Как уточняется в материале, всего на борту воздушного судна находились шесть человек. При этом пятеро из них успели эвакуироваться.

«Разбился самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении [с землей] самолет загорелся», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что прибывшие на место крушения сотрудники экстренных служб незамедлительно доставили пострадавших в местные больницы. Однако одного человека спасти не удалось — им оказался врач, который не смог эвакуироваться из загоревшегося самолета.

Авторы материала добавили, что правоохранители уже начали расследование по факту произошедшего. В частности, им предстоит установить точные причины крушения воздушного судна.

6 января пассажирский самолет совершил экстренную посадку в американском городе Портленде после того, как из воздушного судна вылетел люк аварийного выхода. По данным агентства Associated Press, на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа.

Ранее в США разбился стратегический бомбардировщик.