Два ТРК в Петербурге приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом

Из-за проблем с электричеством и отоплением два крупных торгово-развлекательных комплекса (ТРК) в Санкт-Петербурге 7 января приостановили работу, сообщает 78.ru.

Речь идет о ТРК «Балкания NOVA» и «Международный». В «Балкания NOVA» наблюдались проблемы с электричеством. В ТРК «Международный» свет имеется, но комплекс перестал работать из-за аварии на инженерных сетях.

Ранее в пресс-службе губернатора Московской области заявили, что в микрорайоне Климовске городского округа Подольск в ближайшие часы будет восстановлено теплоснабжение в 90% домов.

До этого в прокуратуре Московской области сообщили, что ситуация с отоплением улучшилась в ряде городов региона после вмешательства надзорного органа.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.