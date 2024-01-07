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Мордовские школьники пять раз «минировали» школу перед Новым годом из-за нежелания учиться

Shot: в Мордовии школьники пять раз лжеминировали школу, чтобы не учиться

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Мордовии группа школьников пять раз лжеминировала школу перед Новым годом, чтобы не учиться. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, шестеро 15-летних подростков с конца ноября по конец декабря устроили серию рассылок о якобы «минировании» школы. Экстренным службам пришлось пять раз эвакуировать более 200 учеников.

После лжеминирования в последний в 2023 году учебный день несовершеннолетних задержали. Подростки признались, что устали ходить в школу. Сообщается, что все они воспитываются в благополучных семьях.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Ранее в Москве задержали мужчину, заявившего о минировании поездов из-за ссоры с женой.

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