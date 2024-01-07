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Японка провела более пяти дней под завалами дома и выжила

Пожилую японку спасли из-под завалов дома спустя пять дней после землетрясения

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Kyodo/via Reuters

Пожилую японку спасли из-под завалов двухэтажного дома в городе Судзу префектуры Исикава вечером 6 января. Как сообщает NHK, женщина провела под обломками более пяти дней.

По данным телеканала, спасатели обнаружили 90-летнюю женщину под обломками дома вечером, спустя более 124 часов после мощного землетрясения. Вскоре после спасения ее доставили в ближайшую больницу.

Врач позже сообщил журналистам, что женщина достаточно здорова, чтобы вести разговоры, однако у нее имеются травмы ног.

Член аварийно-спасательной команды Куме Таканори пояснил, что колени женщины застряли под мебелью в очень узком пространстве между первым и вторым этажом. По словам Таканори, на освобождение женщины ушло несколько часов кропотливой работы.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в центральной Японии 1 января, толчки были такой силы, что в стране объявляли об угрозе цунами, похожее предупреждение было сделано и на востоке России.

В Японии тысячи жителей прибрежных районов в результате были вынуждены покинуть свои дома. Многие здания и дороги оказались повреждены.

Ранее землетрясение произошло на Сахалине.

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