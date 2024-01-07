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Обстрел ВСУ частично обесточил село в Курской области

Село Козино в Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Курская область подверглась обстрелу со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Козино Рыльского района. Никто из жителей не пострадал», — сообщил глава Курской области.

По словам Старовойта, в результате обстрела оказались выбиты окна в одном из домов. Собственнику поврежденного здания пообещали помочь с ремонтом.

Кроме того, село оказалось частично обесточено. Чиновник заявил, что аварийные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения, когда будет безопасно.

До этого сообщалось, что более 100 жителей Белгорода временно покинули город из-за угрозы обстрелов ВСУ. С 29 декабря территория Белгорода и его пригородов регулярно подвергается массированным атакам со стороны Украины. В результате зафиксированы различные повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей и помещений.

Ранее глава ДНР Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине.

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