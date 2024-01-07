Власти Подмосковья попросили следователей вмешаться в ситуацию в Подольске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной в оставшемся в январские морозы без тепла микрорайоне Климовск в Подольске, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства области.

«Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию», — сообщили в администрации.

Работу частной котельной связывают с отключениями тепла и горячей воды в многоквартирных жилых домах подмосковного города. При этом губернатора также анонсировал скорый запуск второй котельной. По его словам, это позволит восстановить тепло в еще нескольких домах микрорайона.

6 января глава Подольска Григорий Артамонов ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера.

Причиной послужило продолжительное отсутствие отопления в домах, расположенных в микрорайоне Климовск. При этом в Подольске стабилизировали работу аварийной котельной.

Ранее в администрации Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП на теплосетях.