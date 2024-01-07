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В Херсонской области взрывы повредили украинские заводы

В Херсонской области заводы и объект инфраструктуры получили повреждения

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РИА Новости

На территории Херсонской области, подконтрольной украинским властям, произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал назначенный киевским режимом глава администрации региона Александр Прокудин.

По словам чиновника, взрывы повредили объект критической инфраструктуры, а также заводы в Херсоне. Как писало украинское издание «Страна.ua», утром 7 января Херсонская область находилась под обстрелом, который, по всей видимости, и стал причиной взрывов.

Россия наносит удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Воздушная тревога в различных регионах Украины объявляется почти каждый день. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

7 января тревогу объявляли в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях Украины. 6 января сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

Ранее несколько взрывов произошло в Днепре.

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