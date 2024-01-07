Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье взорвали гранату в кальянной

В Домодедово произошел взрыв гранаты в кальянной на улице Гагарина

В кальянной, находящейся в подмосковном Домодедово, произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, инцидент случился в заведении на улице Гагарина. Предполагается, что взорвалась граната, в результате чего пострадали трое. В данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

До этого сообщалось о случае в Тагангроге, где сотрудник полиции задержал мужчину, который угрожал продавцу магазина настоящей ручной гранатой.

Старший сержант полиции Сергей Бережной зашел в продуктовый и увидел, как агрессивный покупатель угрожает кассиру, требуя вернуть деньги за выпивку. Внезапно мужчина вытащил из кармана гранату. Бережной среагировал на действия мужчины мгновенно. Он обезоружил злоумышленника и вместе с еще одним посетителем магазина задержал его.

Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель.

Ранее сообщалось о взрыве в Новороссийске.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами