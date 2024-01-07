В Подмосковье взорвали гранату в кальянной

В кальянной, находящейся в подмосковном Домодедово, произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, инцидент случился в заведении на улице Гагарина. Предполагается, что взорвалась граната, в результате чего пострадали трое. В данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

До этого сообщалось о случае в Тагангроге, где сотрудник полиции задержал мужчину, который угрожал продавцу магазина настоящей ручной гранатой.

Старший сержант полиции Сергей Бережной зашел в продуктовый и увидел, как агрессивный покупатель угрожает кассиру, требуя вернуть деньги за выпивку. Внезапно мужчина вытащил из кармана гранату. Бережной среагировал на действия мужчины мгновенно. Он обезоружил злоумышленника и вместе с еще одним посетителем магазина задержал его.

Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель.

Ранее сообщалось о взрыве в Новороссийске.